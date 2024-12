La empresaria e ‘influencer’ Yina Calderón analizó ‘La casa de los famosos’, y la razón por la cual Mariana Zapata no entró.

‘La casa de los famosos’ que llegará en 2025 ha confirmado a 7 participantes Melissa Gate, Emiro Navarro, Yaya Muñoz, Lady Tabares, ‘Alerta’, Camilo Trujillo y ‘La Jesuu’. Además de confirmar que la transmisión 24/7 ya no será por Vix plataforma que transmitió la primera bajo suscripción, y ahora como novedad será gratuita y estará por el canal RCN.

Pues una de las ‘influencer’ que ha estado activa durante las diferentes etapas de votaciones es Yina Calderón, quien criticó fuertemente a Mariana Zapata, y sus palabras cuando afirmó que el cantante Blessd le había escrito:

Estos comentarios los hizo antes de una nueva cirugía qué Calderón se está realizando “Ni antes de cirugía dejamos el chisme”, donde recalcó que Mariana Zapata no están conocida y famosa como la ganadora, la también ‘influencer’ ‘la Jesuu’:

“Miren primero, esta chica no es tan conocida, es la verdad, en cambio a ‘la Jesuu’ todo el mundo la conoce, antes estaba era dormida, eso era para que hubiera arrasado, es que en Colombia no nos gusta a las mujeres que se meten con manes que tienen novia y encima va y se pone a decir que este chico la estuvo llamando, yo sé que él no la llamó y si así hubiera sido pa’ que se pone r decirlo, eso no gusta, a la gente no le gusta”