Yina Calderón suele siempre causar impresión en su público por polémicas y peleas con otras creadoras de contenido, pero pocas veces porque suba contenido que suela gustarle a sus seguidores.

Pero en esta oportunidad logró dejar a más de uno con la boca abierta con el disfraz que decidió ponerse para 2024. No se trató de nada sexy, como suele ponerse, sino de un traje, maquillaje y hasta prótesis en la cara, para acercarse más a la realidad

Yina Calderón decidió disfrazarse de Celia Cruz, se puso peluca, puso su piel oscura y hasta se separó los dientes. Lució un traje bastante brillante, labial rojo y un maquillaje pesado, tal como a la fallecida cantante le gustaba.

Los usuarios en redes sociales comentaron, sorprendidos, por la calidad de disfraz que uso:

“Dejen la vaina que si le quedó bien”, “la rompió y no vengan con cosas“, “Yina no es que me caiga muy bien, pero la verdad es que, hablado de lo que se trata, el disfraz que quedó muy bien, buen trabajo”, “que no nos guste, no le quita que le quedó excelente”, “se ve más bonita así”, “me gustó. Súper”.

