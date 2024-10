Las personalidades colombianas ‘Epa Colombia’ y Yina Calderón nuevamente están en el centro de la atención mediática. Esta vez, el motivo es un incidente que ocurrió en el popular restaurante Andrés Carne de Res, ubicado en Bogotá.

‘Epa Colombia’, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, compartió a través de sus redes sociales una experiencia incómoda relacionada con una deuda que aparentemente dejó Calderón en el establecimiento.

El domingo 19 de octubre, ‘Epa Colombia’ publicó un video en su cuenta de Instagram relatando lo ocurrido. Según su testimonio, había salido a cenar con su hija Daphne Samara y su expareja Karol Samantha al restaurante.

Al final de la velada, un empleado del lugar se acercó para informarle que Yina Calderón, quien es amiga de ‘Epa’, había dejado una deuda sin saldar en una visita previa. Según los trabajadores, el monto adeudado era de 1’200.000 pesos.

Sorprendida y apenada, ‘Epa Colombia’ explicó en su video:

“Amiga, imagínate que estaba en Andrés Carne de Res comiendo con mi hija, y una persona se me acerca y me dice que Yina Calderón no pagó la cuenta la última vez que estuvo. Entonces, pregunté cuánto era para ver si yo podía pagar, y me dijeron que el monto era un millón doscientos mil pesos”.