La creadora de contenido ‘Epa Colombia’ es una de las más conocidas, pero también más discutidas ‘influencers’ del país, pues más allá de que es empresaria y emprendedora, igual esta mujer tiene varios comportamientos que son bastante controvertidos en las redes sociales.

De hecho, en sus apariciones en las distintas redes sociales, Daneidy Barrera Rojas comparte mucho acerca de su vida amorosa, pues antes estaba con una futbolista y más recientemente estuvo involucrada con Karol Samantha.

Sin embargo, esta historia ha estado llena de confusiones, puesto que aunque en un momento se vio un idilio bastante romántico, hace unos días ‘Epa Colombia’ confirmó la separación.

No obstante, el fin de semana subió una historia dándole un anillo de compromiso a su pareja, lo cual hizo entender que ya estaban bien y que incluso había hasta planes de matrimonio.

Pero ahora de nuevo la creadora de contenido dejó fríos a sus seguidores, pues en una dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta de Instagram, Barrera Rojas confirmó que lo del matrimonio no se dará porque en este momento está como Shakira, es decir, soltera.

“Amiga, cómo crees que yo me voy a casar si no estoy segura ni de mí misma (risas). Casarse es un compromiso con Dios, es de amar y respetar y cuando se acaba el respeto pues no hay nada. Ya te dije, amiga, que ahoritica estoy como Shakira”, dijo ‘Epa Colombia’.