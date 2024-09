La creadora de contenido ‘Epa Colombia’ sorprendió a sus seguidores al anunciar lo que parece ser el final de su relación con su novia Karol Samantha, con quien hace pocos meses tuvo una hija con ayuda de la inseminación artificial.

A través de sus historias en Instagram, ‘Epa’ compartió una serie de mensajes que revelan tensiones en la pareja, y sugieren que ambas podrían haber decidido separarse.

En uno de los chats que publicó, se puede ver a Karol hablando sobre su deseo de ser madre, mientras discuten sobre un asunto personal. Además, dejaron entrever que no están juntas y planearon un reencuentro para el martes primero de septiembre. Aunque en un principio parecía tratarse de una discusión común entre la pareja, las publicaciones siguientes de la empresaria insinuaban que la relación podría haber terminado definitivamente.

Además, añadió otra imagen con un emoji llorando, donde reflexionó: “Me pasó una vez con Diana, me pasó dos veces, tres veces por favor no, solo quiero ser feliz“.