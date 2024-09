Por: LA CHISMOSA

Muchas son las críticas que le llegan a ‘Epa Colombia’ por sus decisiones de vida, dejando de lado esa etapa en la que fue condenada por la justicia colombiana por diferentes compartimentos contra la ley. Pero cuando decide operarse, cambiar su apariencia o recurrir a las cirugías plásticas, se multiplican las opiniones, algunos lo hacen con muestras de apoyo y otros tantos con señalamientos duros.

Y después de haber concebido a su hija Daphne Samara, mediante inseminación artificial, recientemente la misma Daneidy Barrera Rojas mostró que volvió al quirófano para modificar su nariz, su mentón y sus senos. Pero las cosas no habrían salido como sus fieles seguidores esperaban y por eso llegaron gran cantidad de críticas por lo que se veía debajo de las curaciones, protección, vendaje y demás protección.

Respuesta de ‘Epa Colombia’ a los que criticaron sus cirugías

Iniciando el mes de septiembre del 2024 se conocieron varios videos e historias de Instagram en las que ‘Epa’ mostraba que su mentón había quedado más pronunciado que antes, sus senos también tenían un nuevo aspecto, pero la nariz estaba cubierta. Y para detener las reacciones negativas, la famosa empresaria de productos estéticos señaló a las cuentas que compartían sus videos e imágenes en la red social TikTok:

“¿Por qué en TikTok no cuelgan, también, estas teti…? ‘Mor’, cuelguen estas teti… que quedaron una chimba. Mira, mira, sin espacio y nada de ‘tetiseparada’ como más de una. ¿Por qué no hablan de estos huecos tan geniales? ¿Por qué se enfocaron en el mentón, en el daño tan grande que me hicieron hace unos años atrás?”.

Con ese tono característico y siempre polémico, la ‘influenciadora’ contó que cuando bajara la inflamación en las zonas operadas, se verían los resultados reales. Obviamente, muchos quedaron pendientes de lo que pudiera mostrar unos días después de la recuperación.

Resultados de las cirugías de ‘Epa Colombia’ después de la recuperación

Y llegando a la segunda mitad del mes, la misma ‘Epa Colombia’ mostró en sus redes los nuevos avances, mientras su pareja Karol Samantha, la ayudaba a limpiarse la parte superior de la nariz y le quitaba el microporo. Y con más tranquilidad volvió a dirigirse a sus millones de seguidores en Instagram para decir:

“Esta fue la nariz que me hice, amiga, me quedó espectacular. Y eso que está superinflamada, pero cuando baje el mentón, claro… esa nariz quedó… Mis seguidoras van a decir que la doy un montón”.

Y como se vienen varios eventos de estética, salud y belleza en los que ella estará con sus marcas e imagen, ‘Epa Colombia’ insistió en que va a lucir mucho mejor en persona. Todo esto lo contaba mientrras se ponía de perfil a la cámara y se veía su nariz mucho más respingada. Y mientras hacían toda la limpieza, con mucho cuidado y delicadeza por el dolor que sentía, contó lo que sigue en este proceso:

“Vamos a seguir limpiando, amiga, nos volvemos a hacer vendaje. Tengo que durar cuatro [semanas], un mes o dos meses con el microporo. Esperemos que despierte la anestesia porque hasta aquí me ha despertado [señala la mitad de su boca], falta la otra mitad. Baja la inflamación y listos”.

Aunque casi todos los videos eran mostrando su rostro, para que vieran por primera vez la nariz sin los vendajes y el mentón más desinflamado, al final no perdió el impulso para mostrar sus senos y cargó contra las que la criticaron: “Esos son los senos de la ‘Epa Colombia’. Los quería, siempre, pegaditos y el doctor me los hizo pegaditos. Esos son los senos, me quedaron espectaculares, genial. ¡La doy mucho, linda!”.

No se sabe cuál será la próxima locura de ‘Epa Colombia’ con su aspecto, pero queda claro que siempre buscará cambiar su imagen y lucir diferente, aparte de las críticas y señalamientos tan duros en redes sociales.

