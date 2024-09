No hay dudas de que ‘Epa Colombia’ es una de la figuras del entretenimiento que más moja pantalla, debido a hechos polémicos que ha protagonizado a lo largo de su carrera en las redes sociales.

(Vea también: ‘Epa Colombia’, con complicación en la espalda, pide ayuda en redes sociales)

Hace apenas unos días, la también creadora de contenidos había dejado sorprendidos a sus seguidores afirmando que se había hecho un nuevo retoque estético en su rostro, pues una de las intervenciones quirúrgicas que le habían practicado salió mal, ya que el médico la había operado estando borracho.

Ahora, la famosa empresaria de las keratinas, negocio con el que dijo perdió mucha plata al inicio, salió en el programa ‘Los Enredados’, de Caracol Televisión a comentar que se está quedando calva, con lo que alarmó a muchos sobre si esa situación era provocado por los productos capilares que vende.

Yina Calderón, quien la acompañaba en el set, se encargó de mostrar la zona de la coronilla de ‘Epa Colombia’ para evidenciar su calvicie. En ese momento, la empresaria manifestó: “Ya me veo bien”, para después explicar que todo se debe al proceso posparto que está experimentando:

“Yo sufrí de posparto, depresión, ansiedad. Ha sido un tema muy difícil ser mamá, a uno le pasan muchas cosas, yo he sentido que mi hija se me va a caer, que le van a hacer daño. A mí se me cayó demasiado el pelo y no por la keratina, por todo esto del posparto a uno se le cae”, mencionó la ‘influencer’.