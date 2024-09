Por: El Colombiano

En una reciente entrevista con el programa Enredados de Caracol Televisión, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, sorprendió a sus seguidores al revelar un impactante episodio de su vida personal. Según la empresaria de keratinas, su expareja, la futbolista Diana Celis, intentó agredirla con un arma blanca en el apartamento que compartían en el barrio Olaya, Bogotá. La declaración ha generado controversia y una oleada de reacciones en redes sociales.

‘Epa Colombia’ asegura que Diana Celis intentó matarla

‘Epa Colombia’ explicó que el incidente ocurrió después de una serie de tensiones entre ambas, que se intensificaron tras su ruptura sentimental. Según la ‘influencer’, Celis habría actuado motivada por celos y resentimiento, especialmente luego de sufrir una lesión en la rodilla que la alejó temporalmente de los campos de juego. “Diana me dijo: ‘si tú no estás conmigo, no estás con otra persona’”, afirmó, insinuando que la futbolista no aceptaba la separación.

Durante la entrevista, ‘Epa Colombia’ detalló que el altercado alcanzó su punto crítico cuando Celis, presuntamente armada con un cuchillo, la confrontó en el apartamento. “El administrador sabe, los celadores saben, que Diana intentó matarme con un cuchillo”, dijo la creadora de contenido, asegurando que existen testigos que pueden confirmar su versión. Además, afirmó tener pruebas que corroboran su relato, aunque hasta el momento no las ha hecho públicas: “Yo tengo las pruebas de todo ello”, enfatizó.

El episodio también involucró a un miembro del equipo de seguridad de ‘Epa Colombia’, quien, según la empresaria, logró evitar que la situación empeorara. “Yo tenía un amiguito que es con el que yo ando y él tuvo que cerrar la puerta porque ella estaba dándole cuchillo y patada”, explicó.

Este relato ha desatado un torrente de comentarios en redes sociales, donde las opiniones están divididas. Mientras algunos usuarios muestran su apoyo a ‘Epa Colombia’, otros expresan escepticismo respecto a la veracidad de su historia. “Qué declaraciones tan fuertes”, comentó un seguidor en TikTok, mientras que otro añadió: “Para todo tiene pruebas, pero no las muestra”.

¿Qué sucedió en la relación de ‘Epa Colombia’ y Diana Celis?

La relación entre ‘Epa’ y Diana Celis ha estado marcada por la polémica desde su inicio, con acusaciones de infidelidad y conflictos financieros que han salido a la luz en varias ocasiones. En la misma entrevista, Epa Colombia mencionó que la futbolista le fue infiel con la también jugadora Liana Salazar, lo que habría contribuido al deterioro de su relación.

Por ahora, Diana Celis no ha respondido públicamente a estas graves acusaciones, y se desconoce si tomará acciones legales al respecto. Entretanto, el caso sigue generando un amplio debate en las plataformas digitales, donde miles de usuarios siguen atentos al desarrollo de esta historia.

