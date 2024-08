La separación entre Epa Colombia y Diana Celis, que tuvo lugar en febrero de 2022, incluyó un acuerdo en el que se estipuló que la ‘influencer’ debía entregar a Celis 500 millones de pesos en efectivo, una camioneta de alta gama, dos motocicletas y un apartamento valorado en 500 millones de pesos.

Sin embargo, la Revista Cambio ha revelado que la situación podría ser mucho más compleja de lo que se pensaba inicialmente.

De acuerdo con una fuente cercana, ‘Epa’ Colombia habría ocultado parte de su patrimonio para evitar repartirlo con Diana Celis. El nuevo proceso judicial en curso podría poner en riesgo una porción significativa de la fortuna de la influencer, que asciende a más de 11 mil millones de pesos.

La revista también informa que Diana Celis está demandando la mitad de otros bienes que están a nombre de ‘Epa Colombia‘, incluyendo un apartamento en Bogotá valorado en 500 millones de pesos, así como la mitad de la empresa de bienes raíces D&D, cuyo valor se estima en 3.461 millones de pesos, y la mitad de la marca EPA Colombia, que tiene un avalúo de 7.000 millones de pesos.

Si se llega a un acuerdo en esta nueva disputa legal, la fortuna de ‘Epa Colombia’ podría reducirse drásticamente a 5.570 millones de pesos, cantidad equivalente a la que se le asignaría a Diana Celis. La futbolista ha alegado que la creadora de contenido no reportó todas sus propiedades durante el proceso de separación.

Sin embargo, la creadora de contenido en un video reciente acusó a su expareja Diana Celis de amenazas graves, afirmando que Celis intentó matarla con un cuchillo en el Olaya.

Barrera aseguró: “Tengo las cámaras de cuando Diana me dijo que si yo no era de ella, no era de nadie, y me intentó matar en el Olaya. Diana me iba a matar con un cuchillo (…) Todo el mundo dice: ‘Ay, Diana es la mejor’, pero ella es una solapada, querida, y cuando uno es tan solapado con el tiempo se caen las máscaras ¡Yo sí muestro la realidad!”