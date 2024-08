‘Epa Colombia’ se juntó a Yina Calderón para hacer un ‘live’ en una plataforma nueva. A pesar de haber sido la primera transmisión de las dos creadoras de contenido, tuvieron una gran cantidad de espectadores.

En dicho espacio, aprovecharon para hablar de varias polémicas que las han rodeado. Andrea Valdiri, Aída Victoria Merlano, ‘la Jesuu’, Daiky Gamboa, entre otros personajes famosos, salieron a la luz.

Sin embargo, uno de los temas que más resonó fue la infidelidad de Diana Celis, la futbolista con la que duró varios años ‘Epa Colombia. No solo eso, sino todo el dinero que tuvo que entregarle cuando se divorciaron. Un apartamento, un carro y varios millones de pesos.

No solo eso, dio el nombre de la mujer con la que la deportista le había sido infiel tiempo atrás y muchos usuarios en Internet reaccionaron a dichas palabras.

Diana Celis se había mantenido en silencio, pero aprovechó sus redes sociales para dar sus declaraciones, eso sí, no de una manera tan directa:

“Si me van a contar algo, cuéntemelo bien, no a medias, no me vayan a contar solo lo bueno porque de pronto hacen quedar mal a los demás y ustedes quedan como los príncipes o las princesas y pues no es así. En una historia siempre hay dos versiones, pero no se pasen, sean serios. Entre más pasa el tiempo, más me sorprendo. La sociedad es tan mentirosa, como que hacen las cosas para quedar bien siempre. Asuman sus errores también. No, asumamos”, afirmó Celis.

