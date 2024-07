‘Epa Colombia’ está disfrutando su faceta como madre y dice que no se cambia por nadie, pues ha logrado llenar todos los vacíos que tenía, con su hija.

No se quiere quedar solo con Daphne, sino que estaría planeando tener un segundo bebé, pero está pensando en la manera, pues no sabe si quiere por parto natural o que sea adoptado.

A pesar de que ama ser mamá y pretende agrandar la familia, el proceso luego del parto no ha sido un tema sencillo para ella, pues confesó que al principio de la operación no tuvo contratiempos y hasta adelgazó de manera relativamente rápida.

Pero luego de tres meses en los que ha tenido a su bebé, las cosas han empeorado y ha terminado con debilitamiento a causa de un sangrado extremo.

“El tema de la cesárea ha sido muy difícil para mí. Estos días no había aparecido porque lo que no boté en dos meses lo vine a botar ahora. He botado una cantidad de sangre que me descompone el cuerpo que me pone superdébil, que siento que tengo como anemia. Mañana me hacen una revisión”, afirmó la empresaria.

Debido a dicha debilidad tendrá que asistir a su médico que estaba afuera del país, por lo que no había ido antes por la misma razón.

Lo cierto es que la empresaria tiene que estar pendiente de su salud para evitar inconvenientes más grandes más adelante.

