‘Epa Colombia’ ya retomó sus tareas laborales con sus empresas, pero al lado siempre tiene a su hija Daphne que la acompaña a hacer sus labores diarias.

Y es que es Daneidy Barrera, como es el nombre real de la empresaria, no podría estar pasando mejor época. Contó en sus redes sociales que ama a su hija y es lo mejor que le ha pasado.

Por eso mismo, apareció en sus historias de Instagram para contar dos cosas: que ha tenido problemas de salud y que quiere otro bebé en casa.

“Cuando yo me recupere yo creo que voy a tener otro hijo. Yo por la vida vendiendo tantas queratinas, ¿por qué no traer más bebés?, donde pueden ser amados y deseados. Claro que también he pensado en adoptar un ‘negrito’, me encantaría. Mi hija llenó todos mis vacíos“, afirmó la empresaria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

Sin embargo, usuarios en Internet no están de acuerdo con ella, asegurando que el segundo bebe, generalmente, sale mucho más inquieto que el primero.

Además de eso, ‘Epa’ salió en el carro grabando la historia mientras conducía con el codo, mientras Daphne estaba en una silla de bebés al lado de ella, es decir, en la parte de adelante.

“Conduciendo y grabando y, para rematar, con la bebé en el asiento del copiloto. Todos los ‘influencers’ haciendo lo mismo. ¿No pueden grabar antes de subirse al carro? Qué peligro“, “amiga primero pon bien la bebe en el carro, de forma segura, si no, mejor no pongas en riesgo a dos bebes”, afirmaron algunos usuarios en Internet.

