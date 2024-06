‘Epa Colombia’ vive el sueño de su vida. Imaginó ser mamá y ahora tiene una de las bebés más queridas en redes sociales. Llevó su proceso de inseminación de la mejor manera y Daphne Sofía, su hija, nació sana y muy amada por sus mamás.

Fue Karol Samantha quien la rescató del hueco más oscuro, según contó ella, pues estaba viviendo un terrible momento en su relación con Diana Celis.

Muchos vieron que la futbolista la acompañó en todo el problema legal que tuvo, luego de los daños que hizo en las instalaciones de TransMilenio. Sin embargo, dentro de su romance estaban pasando momentos muy difíciles.

Finalmente, muchos conocieron la pelea legal que protagonizaron, pues luego de vivir juntas durante tanto tiempo, Celis se quedó con la mitad del capital que tenía ‘Epa Colombia’.

Pero encontró nuevamente el amor en su mejor amiga, por lo que ahora está celebrando dos años de aniversario junto a Karol Samantha y le dejó un tierno mensaje en sus redes sociales:

“Karol es muy especial conmigo, chicas. Ella siempre está, me cuida, me ama, me ayuda a ser mejor persona y más madura. Una pareja puede hundirte o sacarte a flote. Definitivamente, son dos años dándola toda”.

Usuarios en Internet han notado el notable cambio que ha tenido la empresaria y se han alegrado de que las dos mujeres hayan logrado construir un hogar así de bonito como el que muestran en sus redes sociales.

