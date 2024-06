La creadora de contenido y empresaria ‘Epa Colombia’ es bastante popular por su evolución en pocos años en el mundo de las redes sociales. Luego de volverse viral por su popular video antes del Mundial del 2018 y los destrozos que causó en TransMilenio, decidió emprender y ahora es un ejemplo en su sector.

La ‘influencer’ tiene más de 5 millones de seguidores y ha prosperado con su empresa de keratinas y otras fuentes de ingresos, pero también tiene una faceta que ha mostrado en redes sociales y por la cual ganó bastante popularidad en Bogotá.

Y es que ella también tiene su proyecto ‘Epa Colombia DJ’, con el que ha sacado canciones como ‘Date date’ y ‘Los sótanos del infierno’. Muchos han bailado con estas canciones y se preguntan cuánto cobra por un ‘show’. Ella misma aclaró la duda.

¿Cuánto cuesta un ‘show’ de ‘Epa Colombia’ como DJ?

En una entrevista en la emisora ‘Los 40’ reveló la cifra que ha cobrado en discotecas de Bogotá, del sector de la Primero de Mayo y Restrepo, a donde fue varias noches a presentarse. Dijo que llegó a cobrar hasta 5 millones de pesos por un toque.

“Yo hace rato era DJ y me lo pasaba por allá en el Restrepo, por la Primera de Mayo. Cobraba un milloncito, amiga, y cantando el ‘Date Date’. Uno, dos, tres, cuatro, cinco millones. Y esos se iban otra vez en la discoteca. El man me pagaba, yo pedía una botella y ahí me quedaba la plata”, dijo en la estación radial.

¿Quién es la novia de Epa Colombia?

Karol Samantha es la novia de la creadora de contenido desde hace más de 2 años, pero su historia comenzó en el colegio, cuando fueron mejores amigas. Es profesional en farmacéutica y juntas tienen a su hija Daphne.

¿Dónde vive actualmente ‘Epa Colombia’?

La ‘influencer’ vive en un lujoso ‘penthouse’ en el sector de Salitre, en Bogotá, el cual estaría valorado en más de 750 millones de pesos.

¿Cómo se llama la mamá de ‘Epa Colombia’?

Martha Rojas es el nombre de la progenitora de la empresaria. Su papá, con el cual ha tenido una mejor relación, se llama Gerardo Barrera.

