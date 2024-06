Paola Jara actualmente es una de las cantantes de música popular más importantes de Colombia, ya que cuenta con varios éxitos como ‘Mala mujer’, ‘Murió el amor’ y ‘Salud por él’.

Pero su carrera no ha sido para nada fácil. De hecho, hace poco lloró en medio de una entrevista al recordar cómo fueron sus inicios en el mundo artístico y la forma en la que se fue abriendo camino en un género dominado por los hombres.

Precisamente en ese diálogo, la antioqueña contó que no tiene amigas dentro de su género, aunque dejó claro que no tiene mala relación con ninguna de sus colegas.

“Digamos que amigas no tanto. Somos colegas que nos encontramos y va a haber una buena energía, que las admiro profundamente, pero más allá que una amistad, yo creo que, cada una con sus ocupaciones, es complicado”, aseguró en su conversación con ‘Vos podés, el pódcast’.

Acá, el momento en el que lo explicó:

En sus explicaciones, Paola Jara sí mencionó que tuvo un acercamiento con Francy, luego de la canción que grabaron juntas (‘Que sufra, que chupe y que llore’).

“A veces siento que también entre las mujeres es un poquito… [complicado]. Yo he tratado, soy un poco tranquila la verdad, pero si tengo una bonita relación, me las encuentro y comparto superchévere. Creo que con la que más he podido compartir y con la que más he compartido y con la que he tenido esa cercanía fue con Francy en su momento”, agregó la antioqueña en el mencionado programa.

Pero al parecer esa amistad con Francy no duró mucho tiempo, pues relató que después de la canción las cosas fueron cambiando.

“Cuando grabamos ‘Que chupe’ surgió una amistad muy bonita, pero después como que cada una cogió su camino y no volvimos a ser esa amistad tan bonita que formamos en ese entonces, pero no tengo lío con ninguna, las admiro, les deseo lo mejor”, afirmó Paola Jara.

Por último, la cantante aseguró que prefiere tomar distancia de ciertas personas, ya que considera que en el mundo artístico existe mucha “cizaña”.

“Siento que a veces en el entorno se arma esa cizaña y esos chismes malintencionados que ni siquiera están pasando. Yo opté más bien por pasar muchas veces por creída, que no es que sea creída, sino que prefiero estar lejos de energías falsas”, concluyó.

