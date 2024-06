Recientemente, Paola Jara durante el diálogo con la periodista Tatiana Franko, la cantante contó algunos detalles sobre su relación con Jessi Uribe. Jara aseguró que ambos han sido el apoyo en la carrera del otro y habló especialmente de los aportes que se han hecho mutuamente.

(Vea también: Paola Jara explotó contra quienes la insultan por su edad y se mostró como pocas veces)

Jara confesó que cuando conoció a Jessi Uribe le pareció que “le faltaba berraquera para trabajar”, algo en lo que ella le sirvió de ejemplo. “Sé que yo llegué a su vida a aportar muchas cosas que le faltaban”, agregó.

Por otro lado, contó: “Le tengo una admiración grande a Jessi Uribe como artista. Somos artistas a su modo. Yo soy más empresarial y él es más pasional con su música, hemos hecho gran equipo, llegue a su vida a aportarle cosas que a él le faltaban”.

La paisa aseguró que cuando llegó a la vida de Uribe este le enseñó lo siguiente:

“Me enseño a valorar más lo que tenía y el talento que tenía en sus manos. Le faltaba berraquera para trabajar, lo digo porque él me lo ha manifestado, y al ver mi lucha, antes se quejaba mucho y vio en mí una mujer muy berraca, que no se quejaba, que trabajaba, que era el sustento en su casa y tenía su independencia. Creo que conmigo él empezó a sentirse más hombre y ser un hombre más consciente del talento que tenía y ser más agradecido”.

A veces la cantante se siente regañada por su pareja porque le dice cosas que no quiere escuchar con su tonito santandereano que es muy golpeado.

“En el fondo digo: ‘tiene toda la razón’ pero igual hago lo que se me da la gana. Él sabe que yo tomo cosas de él y las hago no en todo lo que me dice le hago caso”.

Lee También

De otro lado, contó: “Estoy en un punto donde escucho y por seguir mi esencia y mi corazón quizás el éxito no es el que esperaba la gente pero me hace feliz”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paola Jara (@paolajarapj)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paola Jara (@paolajarapj)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.