Paola Jara compartió un video en el que envío un fuerte mensaje a aquellos que la critican por su edad, especialmente por tener 40 años y lucir como lo hace.

(Vea también: [Video] Jessi Uribe mostró hijo que sueña tener con Paola Jara; la artista reafirmó deseo)

La esposa del cantante Jessi Uribe indicó:

“Una historia sin filtros ni maquillaje, ya ni rubor tengo. Para que ustedes me vean así de viejita como me están viendo últimamente. ‘Que se le notan los 40’, ‘que ya está en la cuarta década’, ‘que perdí la gracia porque envejecí’. Dios mío, yo quisiera saber cuáles son los que van a durar jóvenes eternos, no les va a salir arrugas, el que tenga ese secreto que me lo diga. Y saben qué, más allá de eso, los invito para que si vamos a comentar en las redes de los demás o si vamos a hacer comentarios, tratemos de ser más prudentes”.