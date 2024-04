El actor Diego León Hoyos contó detalles de los personajes que ha personificado en la televisión y el cine de nuestro país, siendo uno de los intérpretes con gran trayectoria actoral en Colombia.

En entrevista con el programa ‘Café picante Morales‘ Hoyos habló de la difícil situación de conseguir trabajo en televisión y por qué solo le ofrecen papeles de gnomo y brujo.

Morales le preguntó: “A pesar de acumular un vasto conocimiento y una impresionante trayectoria, haber alcanzado el éxito y recibir reconocimiento nacional, así como haber desarrollado habilidades mentales adicionales, uno se encuentra más jodido que antes. ¿Cómo te hace sentir eso?”

Hoyos le respondió: “Es terrible. Yo debí ser un reconocido actor del país, ahora tengo que aguantarme que me llamen para hacer de gnomo o de brujo. Por eso, estoy preparando un espectáculo de teatro producido por mí”.

Después, indicó: “Yo tengo que agradecer a la vida, por el reconocimiento que tuve. Mis papeles han despertado gran simpatía, la gente me recuerda y me dicen cosas que me llenan de felicidad, por eso tengo que agradecer”.

El actor relató el día en que una mujer de 22 años le dijo al actor en el aeropuerto El Dorado y le comentó: “Usted hizo feliz mi infancia”. Con esto el actor quedó paralizado porque la joven le indicó que cuando llegaba del colegio se sentaba a ver a un angelito y a una diabla pelear en la serie de televisión llamada ‘Tentaciones’.

Esposa de Diego León Hoyos

El actor compartió los últimos años de la directora de ‘Misi producciones’, María Isabel Murillo, quien falleció en noviembre de 2018 en pleno agradecimiento de una obra teatral.

En homenaje León Hoyos expresó las siguientes palabras: