El intérprete Alejandro Estrada disfruta de su soltería luego de terminar 12 años de relación con Nataly Umaña, exparticipante de ‘La casa de los famosos’.

(Vea también: Alejandro Estrada contó qué pasó con Nataly Umaña luego de foto filtrada de sábanas sucias)

Después de conocerse la separación del empresario ha sido relacionado con algunas mujeres, una de ellas fue Lina Tejeiro, sin embargo, la actriz se encargó de desmentir ese rumor.

Ahora, en los pasillos de RCN se rumora que el Estrada estaría saliendo con la participante de ‘Masterchef’, una presentadora paisa llamada Dominica Duque, quien es modelo y comunicadora social.

En entrevista con ‘Buen día, Colombia’, de RCN, el exesposo de Nataly Umaña contó lo siguiente:

“Hay que aprovechar las oportunidades que le da uno la vida. He vivido un momento complejo, ustedes saben a que me refiero, pero es un momento que estoy sacando a flote con mucha paz y tranquilidad, todo está bien y mejorando”.

Por otro lado, indicó: “La soltería últimamente me la he disfrutado, enamorándome cada día más de mí. Es fantástico lo que he encontrado, eso sucede cuando uno se dedica tiempo para mí, me entrego en las relaciones y eso ha permitido que no tenga tiempo para mis cosas, pero eso no quiere decir que esté cerrado al amor, llegará alguien, la herida está sanando”.

Alejandro Estrada aclara posible romance con Dominica Duque en ‘Masterchef’

En cuanto a su posible relación con Dominica Duque, colega en ‘Masterchef Celebrity’ 2024, Estrada admitió:

“Ustedes son muy chismosos. Dominica y yo somos amigos, quizás es con la que más cercanía tengo además somos muy paralelos, nos parecemos en estatura. Ella es profesional, bella, guapa y todo lo que quieran decir pero más allá de un rumor, les cuento que no está pasando nada”.

Lee También

¿Quién es Dominica Duque?

Es una comunicadora social y periodista paisa que inició su carrera profesional como modelo en importantes pasarelas a nivel nacional, como Colombiamoda y Bogotá Fashion Week.

También fue reconocida por ser la presentadora del programa de entretenimiento llamado ‘La movida’ del canal RCN.

Y desde 18 de julio de 2022 hace parte de la mesa de La FM, dirigida por Luis Carlos Vélez. La reconocida comunicadora social tiene 100 mil seguidores en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dominica Duque (@dominicaduque)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.