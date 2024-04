La actriz Lina Tejeiro le respondió a Frank Solano, periodista de Olímpica Stéreo, ante la información que dio a conocer sobre la posible relación que nacería entre la actriz y el participante de ‘Masterchef Celebrity’ Alejandro Estrada.

Solano contó en Olímpica Stéreo:

“El chisme que se está comentando es que estarían saliendo y hay una conquista entre Lina Tejeiro y Alejandro Estrada”.

Después, añadió: “A quien le pusieron los cachos con un creador de contenido panameño en televisión nacional y en vivo, parece que le están endulzando el oído, y la persona que le estaría cuidando sus penas sería la actriz Lina Tejeiro“.

La actriz no se quedó callada y contestó al post del medio:

“Increíble que a estas alturas de sus vidas y de tantos desaciertos y dañar vidas ajenas se atrevan a soltar un chisme inventado escondidos en el “dicen por ahí, “el andan comentando en Bogotá”. ¿Qué carajos es eso? Qué falta de respeto. Obvio, no es algo que escuchó, es algo que inventó. No aprenden, y lo que no entiendo es cómo se hacen llamar “periodistas” les falta el adjetivo de “pacotilla” al menos, falta de verdad, falta de ética, falta de trabajo riguroso y les pagan para meterse en la vida de las celebridades, sintiéndose con el derecho a decir lo que sea que se les ocurra para ganar ‘rating’, calentar puesto y cobrar el cheque. Qué vergüenza. Es más, no se puede esperar menos de estos dos medios tan mediocres”.

Tejeiro, visiblemente molesta, apuntó que no tiene ninguna relación amorosa con la expareja de Nataly Umaña y que por ahora se encuentra sin pareja.

