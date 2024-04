El actor Jimmy Vásquez, famoso por participar en producciones como ‘El cartel de los sapos’, ‘La nocturna’, ‘El comandante’, ‘El general Naranjo’, entre otras producciones, contó qué tipo de papeles ha hecho que lo han avergonzado.

(Vea también: “Les decía ineptas a las vestuaristas”: Jimmy Vásquez confesó pelea con actriz muy famosa)

En entrevista con ‘Los impresentables’ en la emisora los 40 el cucuteño respondió la siguiente pregunta: ¿Cuál ha sido el papel más ridículo que te han ofrecido? A lo que contestó:

“Que me han ofrecido no, que he hecho. Yo he hecho unas cosas penosas, realmente vergonzantes. En ese momento estaba exclusivo con el Canal RCN y terminé de hacer ‘Aquí no hay quien viva’ por una cagada de la producción acabaron el proyecto y yo duré 14 meses amarrado al canal”, contó el actor.

Luego añadió: “Me mandan a hacer un bodrio, una vaina que se llamaba ‘Inversiones ABC’ y era la historia de David Murcia Guzmán. Arrancamos con cuatro capítulos a la maldita sea. Eso era asqueroso”.

Por otro lado, Vásquez contó que hizo una película de un mejor amigo que estima. “La cinta se llamaba ‘Periodo de prueba’ resulta que lo trajeron de Bucaramanga, era un pelado muy pilo pero el man era muy buen fotógrafo, pero no era director”.

Lee También

“Empezamos a hacer algunas escenas de comedia y había cosas que me pedía que eran absurdas. Y yo como una pelota haciéndole caso e hice unas cosas vergonzosas. Con la nalga pelada y con hilo dental. Eso era repulsivo”, contó el actor de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ que prefiere no ahondar en el tema por vergüenza.