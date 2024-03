El actor Jimmy Vásquez abordó las declaraciones hechas por Valentina Lizcano en las que ella habló de una experiencia desfavorable que vivió durante una escena de besos con él.

(Vea también: “Les decía ineptas a las vestuaristas”: Jimmy Vásquez confesó pelea con actriz muy famosa)

Valentina Lizcano habló con ‘Los impresentables’ de Los40, sobre el tema:

“Sí, hay un actor con el que he repetido muchas series, que en algún momento fue un gran amigo, y recuerdo que peleábamos un montón por el café, porque todos tomábamos para mantenernos despiertos cuando teníamos grabaciones extensas”.

Lizcano indicó: “A veces se le olvidaba echarse el Halls antes de la escena de besos. Debo decir, en defensa de él, que a mí también me pasaba, a veces se me olvidaba comerme la mentica antes de la escena”.

“Entonces nos mirábamos a los ojos y muy honestamente nos decíamos: ‘Parce, se me olvidó comerme la menta, lo siento’, Entonces yo le decía de una, yo contengo el aire y listo”, comentó entre risas Lizcano

Después, al preguntarle sobre la identidad de esa persona, Lizcano indicó: “Jimmy Vásquez, el cucuteño con el que he trabajado desde ‘Aquí no hay quien viva […] Yo sí le he chupado trompa a ese man”.

Jimmy Vásquez reaccionó sobre declaraciones de Valentina Lizcano

En declaraciones a ‘Lo sé todo‘ Vásquez contó: “Todo está dicho, Valentina es una gran actriz y muy talentosa, es regia, fuerte y sus comentarios a veces son ácidos”.

“En el pasado fuimos muy buenos amigos y le inventaron una gran mentira de mí, una persona malintencionada, y ella le creyó y eso me dolió mucho”, contó el actor que personificó a Faber Salazar en ‘La Nocturna’ de Caracol Televisión.

Lee También

Aunque, no le molestan las declaraciones de la actriz, sí se extraña de que la amistad que tenían tan fuerte se haya deteriorado de esa manera. “Las pocas virtudes que puedo exaltar de mí son la lealtad, la firmeza y la amistad”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.