Jimmy Vásquez estuvo como invitado en el programa digital de ‘Jhovanoty’ y fue allí en donde confesó uno de los episodios más difíciles de su carrera, debido a una pelea que tuvo con una actriz colombiana “de toda la vida”.

El actor cucuteño explicó que dicho suceso ocurrió cuando grabó la recordada serie ‘Aquí no hay quién viva’, luego de ser testigo de un hecho de “injusticia” y malos tratos.

“Tuve un par de malas experiencias con una actriz muy conocida, una señora… De apellido Hernández.”, dijo en un principio el cucuetño.

Y, en seguida, añadió: “Es una actriz de toda la vida. Tengo un problema y es que detesto la injusticia y cuando se presenta delante mío soy compra peleas, termino metiéndome en lo que no me importa”.

Vásquez, que solo dio el apellido de la actriz, contó que todo estalló cuando se dio cuenta de cómo su compañera trataba a las vestuaristas de la producción.

“La señora les decía a las vestuaristas ineptas, inútiles. Yo le decía que ellas estaban las 12 horas con nosotros y que si no le gustaba el trabajo, que hablara con el productor, pero que no las tratara de esa manera… Nos pegamos un agarrón horrible”, precisó.

Después de entregar varias pistas, el artista reveló que no fue el primer inconveniente que tuvo con la actriz de apellido Hernández, pues recordó un episodio que también involucró a Consuelo Luzardo, su gran amiga, y que comentaron en el programa ‘La Red’ hace unos años.

“Ya habíamos tenido una mala experiencia. Cuando estábamos grabando el cabezote de esa serie [‘Aquí no hay quién viva], ella empujó a Consuelo Luzardo porque no la dejaba quedar en el plano“, indicó.

Y agregó: “Se me salió el demonio, pero después fui y me disculpé con ella sabiendo que en realidad ella es la que debía disculpase. Lo hice para evitar problemas, pero ya sobre la marcha no me aguanté más“.

Finalmente, Vásquez comentó que la última vez que se vio con Hernández fue en la serie ‘Escobar, el patrón del mal’, y en esa oportunidad la actriz le preguntó que si todavía la odiaba, a lo que el cucuteño le contestó que “un poquito”, recalcando que no puede ser hipócrita.

En las redes sociales, los televidentes aseguran que la actriz de la que habla Jimmy Vásquez es Vicky Hernández ya que ambos trabajaron en ‘Aquí no hay quién viva’ y ‘Escobar, el patrón del mal’. Sin embargo, esta información aún no ha sido corroborada por parte de los involucrados.