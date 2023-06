Recientemente, Carolina Acevedo captó la atención debido a la evidente tensión con la actriz Martha Bolaños, reconocida por su papel en ‘Betty la fea’. Sin embargo, no es la primera vez que la vida de esta talentosa actriz se convierte en noticia. En una entrevista con Diva Rebeca, Acevedo recordó algunos momentos que han quedado grabados en la memoria de los colombianos.

En primer lugar, mencionó su sonado divorcio con el actor Roberto Cano:

“No fui infiel, pero me enamoré de otro hombre. Era una persona famosa y fue mi novio aproximadamente un año después de mi separación. Aunque se hablaba mucho, no había revelado que me había enamorado de otra persona. Creo que tú estás obteniendo esta exclusiva directamente de mí. Era un individuo muy talentoso. Roberto participó en ‘La Isla de los famosos’ y cuando se fue, me dejó sola. ¿Quién me manda a quedarme sola en un momento de euforia? Un amigo me invitó a un concierto, y ahí apareció esta persona”.

Cuando decidió reconstruir su vida, lo hizo junto al empresario Salomón Korn, pero las cosas no resultaron ser un paraíso. Este hombre terminó involucrado en una red de lavado de activos.

“Cuando eso sucedió, ya llevábamos dos años separados. Su hermano me llamó para decirme que habían detenido a Salo. Yo no entendía lo que estaba pasando. Salo tenía sus negocios y nunca vi nada extraño. Te lo juro. Si me hubiera llevado de viaje a Europa muchas veces y me hubiera comprado cientos de carteras Chanel, pero no fue así”.

La actriz recordó este episodio como uno de los momentos más difíciles: “Fue muy duro porque al principio, las noticias se referían a mí como la exesposa de Carolina Acevedo. Fue difícil para Matías, mi hijo, y la gente me culpaba a mí. Me llamaban cosas horribles, como traficante y lavadora de dinero. Yo no tenía ni idea. Lo mejor de todo es que renuncié a todos sus bienes cuando nos separamos. No me quedé con nada de Salo. No entendía por qué me involucraban y usaban mi nombre. Fue muy duro. Ese día, estaba en el teatro y sentía que hablaban de mí. Me sentía culpable por algo que ni siquiera conocía”.

A pesar de todo, Carolina siempre ha sido valiente y ha enfrentado las adversidades con una sonrisa en su rostro.

“A partir de ese momento, dejé de preocuparme. Lo único que me importaba era mi hijo. En ese momento, pensé que había vivido con un completo desconocido. Nunca supe nada. Sin embargo, son experiencias por las que uno debe pasar. A mí me tocó vivir eso. En la vida, hay personajes que son maestros. Todo lo que ocurrió con Salo fue una lección”, aseguró.

La reconocida actriz de televisión, ha estado involucrada incluso con la mafia, según recordó ella misma. Acevedo compartió una anécdota en la que mencionó que cuando iban a realizar la película sobre la vida del Chapo Guzmán, su imagen apareció en un book inicial. Sin embargo, al finalizar, se incluyeron imágenes de actrices prepago colombianas. Esta situación resultó ser terrible para ella. A lo largo de su vida, Acevedo ha estado envuelta en ciertas controversias. Incluso cuando estudiaba Arte Dramático, se le relacionó con la mafia rusa, aunque ella afirmó rotundamente que nunca estuvo involucrada con ello.

Lo que los televidentes pueden estar seguros es de encontrarse con una mujer fuerte y decidida. Carolina ha crecido en el mundo de la televisión y continúa siendo un referente en la actuación.