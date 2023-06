En entrevista con Diva Rebeca, el participante de ‘Masterchef celebrity’ abrió las puertas de su vida. El actor Biassini Segura comentó entre risas que le pidió al médico que le permitiera llevarse la placenta de su hija Amatista, pero dejó en claro que no tenía intención de consumirla, a pesar de que algunas personas la utilizan para diversos fines estéticos.

Biassini explicó: “Le dije al médico que quería llevármela porque realmente quería enterrarla. Lo primero que me advirtió fue que no me la comiera, ya que hay personas que la consumen junto con huevos. Te lo juro. Algunos la solicitan para aplicarla en el rostro para obtener beneficios como estiramiento o hidratación de la piel, o para obtener colágeno”.

(Lea también: Entre lágrimas Juliana Galvis, de ‘Masterchef’, dijo a quién le dedicó uno de sus platos)

El actor continuó relatando cómo conservó la placenta en su casa: “La tenía en el congelador, junto a otras carnes, como sobrebarriga y bofe. Pero todos sabían que la placenta no se come. Incluso le puse una etiqueta para dejarlo claro”.

Además, reveló que mezcló las cenizas de su padre con la placenta en una ceremonia íntima y familiar.

El año 2012 fue especialmente significativo para el actor y su familia. Recordó que en esa época la gente estaba preocupada por la superstición del fin del mundo, y fue entonces cuando decidieron realizar este ritual.

(Vea también: Claudia Bahamón aborrece un tipo de carne que preparan mucho en la cocina de ‘Masterchef’)

Además, habló sobre la pérdida de su mejor amiga a los 23 años, una experiencia que lo llevó a comprender mejor la muerte.

“Fue una pérdida devastadora, como si hubiera perdido a una hermana. Murió por un accidente cardiovascular, a pesar de ser una mujer vegetariana que no bebía ni fumaba. Fue una experiencia que me hizo enfrentar el duelo durante casi diez años y me ayudó a comprender la muerte. Soñaba con ella y tuve la oportunidad de participar en ceremonias con yagé, lo cual me permitió aprender más sobre este tema que a veces resulta tenebroso. Me preguntaba por qué hay culturas que celebran la muerte, y eso me llevó a explorar esta perspectiva”, reflexionó el actor, quien se destaca en las cocinas más famosas del mundo.