En esta ocasión, Emmanuel Restrepo, protagonista de la serie ‘La primera vez” y actualmente grabando ‘Rigo’ para el Canal RCN, compartió abiertamente su experiencia en una entrevista con Diva Rebeca.

El actor habló sin reservas de aspectos que, hasta hace algunos años, eran considerados tabú. Durante gran parte de su vida, Emmanuel se identificó como homosexual, pero hace algunos meses decidió establecer una relación afectiva con una mujer, lo cual transformó radicalmente su vida. Sin embargo, aclara que no considera que se haya “curado”, como algunos han afirmado, sino que ha dejado de buscar etiquetas para definirse.

Restrepo manifestó: “Recientemente hice una entrevista y los comentarios que recibí fueron que no me había definido porque no había estado con mujeres. En mi opinión, estoy abierto a enamorarme, y eso puede parecer cliché o estar dentro de lo común”. Parece ser que su relación más reciente con la también actriz Camila Jurado le dejó valiosas lecciones. “Ella me enseñó que puedo enamorarme sin tener que encasillarme. ¿Por qué debería definirme ante los demás? ¿Existe una verdadera academia de la definición? Creo que no tiene sentido. En este momento, estoy abierto y tranquilo respecto a lo que pueda suceder”.

La diversidad ofrece un abanico de posibilidades, y Emmanuel se siente cómodo dejándose llevar por la fluidez de las emociones.

“Esta situación era completamente desconocida para mí. Era arriesgado y novedoso. Llegué a una fiesta muy preocupado y les conté a mis amigos que me había besado con una mujer y que me gustaba mucho. Tenía muchas dudas. Durante 29 años me definí como una persona homosexual, convenciéndome de que así era, y ahora me estaba gustando mucho una mujer, algo que nunca pensé que sucedería, y no sabía qué hacer. Mis amigos se sorprendieron mucho, pero me ayudaron a tomar la decisión de comenzar esa relación. Empezamos a salir a pesar de las dudas. ¿Qué soy yo ahora? ¿Qué digo? Fue complicado cuando se lo conté a mis padres. Recuerdo que mi mamá se quedó en silencio porque no entendía que estuviera saliendo con una mujer”, recordó entre risas.