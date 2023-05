En entrevista con Diva Rebeca, Emmanuel Restrepo aseguró que una de las escenas que más tenía miedo de grabar fue la que hizo desnudo con sus compañeros.

“Siempre le tuvimos mucho susto. Había muchas preguntas, le tocó grabarla al director Mateo, y había mucha confianza en ese momento. Aunque es verdad que eso no deja de ser incómodo”, contó. El actor además aseguró que prefirió no usar ningún tipo de protección a sus partes íntimas y se le midió a grabar totalmente desnudo.

(Vea también: ¿Qué fue del niño de la ‘intro’ de ‘Betty, la fea’? Así se ve ahora, 24 años después)

Sobre su primera vez también habló, y aunque le dijo a la entrevistadora que no la recuerda con muchos detalles, lo que sí rememora son esos primeros acercamientos con hombres.

“Tuve un noviecito en Medellín y él estudiaba en la UPB y yo estaba en el colegio en once, yo me iba a los meses, nos conocimos en el centro de Medellín que era al otro lado de Envigado, fue lindo ese romance con Ron, todavía somos grandes amigos. Eso sí, los hombres y las mujeres hacen sufrir mucho”, contó para el canal de YouTube.

(Vea también: [Video] Daniel Arenas se hizo retoque estético en su rostro: “De 15 quedé”)

Uno de los temas que toca la serie de Netflix es el matoneo escolar. Y al respecto el joven actor habló de su propia experiencia:

Lee También

“Nunca enfrenté el bullying. No desde la violencia, pero sí enfrentar lo que está pasando. Nunca tuve la fuerza de hacerlo, de cuestionar al otro, de hablarlo. Me quedé mucho tiempo callado, hay que hablarlo con los papás, los profesores, no vivirlo desde un lugar de soledad. El bullying vino desde el lugar de que yo era gay y por eso no podía hablarlo con mis papás. Si un niño puede hablar abiertamente del tema eso nos va a generar seres humanos mucho más tranquilos y honestos”.