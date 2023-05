Daniel Arenas es considerado uno de los galanes de la televisión. Lleva varios años trabajando en otros países dejando en alto el nombre de Colombia. Desde hace más de un año, su nombre ha sido protagonista de múltiples titulares en medios de comunicación y redes sociales por su relación con Daniela Álvarez.

Este fin de semana, el actor sorprendió a sus seguidores al revelar que se realizaría un retoque estético en su rostro para verse más rejuvenecido. “Me estoy haciendo un procedimiento que se llama la técnica Israel, que es un drenaje linfático de la cara, también incluye el cuello y el pelito. Es muy rico, se los recomiendo mucho, hasta ahora estoy comenzando, porque más adelante estaré con la cara aún más de tomate, pero bueno es para que los hombres también se animen a hacerse estas cosas. Los hombres también podemos consentirnos”, dijo, mientras mostraba cómo le realizaban el procedimiento.

De acuerdo con lo que dijo Daniel, novio de Daniela Álvarez, ese procedimiento consiste en una serie de masajes que mejorarían su aspecto físico. Lo curioso y lo que llamó la atención de sus seguidores fue que lo hizo con productos que utilizan las hermanas Kardashian. El resultado fue de su total agrado. “De quince quedé, y lo que no saben es que al final me pusieron el producto estrella que es lo que se ponen las Kardashian. Me ardió un poquito, pero una delicia, se los recomiendo”.

¿Daniel Arenas y Daniela Álvarez terminaron?

Esa es una de las preguntas que, durante varios meses, muchos seguidores de la pareja se realizaron. Los rumores surgieron luego que el actor y la presentadora dejaran de publicar contenido juntos.

La semana pasada, la expresentadora del Desafío The Box despejó las dudas afirmando que, contrario a lo que muchos pensaban, todavía están juntos, respetando sus espacios. “Cada quien decide si quiere mostrar su relación o si no la quiere mostrar, si la quiere compartir, si no la quiere compartir, y eso es muy respetable, por eso cada quien maneja las redes como quiere, cada quien muestra lo que quiere mostrar y bueno, es la manera en como hay que vivirlo respetando también las prioridades del otro y las de uno”.

Por su parte, días atrás, Daniel se había referido a las relaciones a distancia. “La relación es de dos, no de 10, ni de 20, ni de miles, ni de millones. Mi recomendación es: mantenga su relación privada”.