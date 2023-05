En entrevista con Diva Rebeca, el actor Emmanuel Restrepo, quien encarna a Granados en la exitosa serie ‘La primera vez’ confirmó que decidió culminar su relación amorosa. El artista había dejado a todos sus seguidores sorprendidos tras anunciar hace algunos meses un noviazgo con una mujer después de haberse definido como un hombre homosexual. Restrepo aseguró:

“Había salido con chicos y pensaba que era gay y con eso me identificaba, estaba en una relación abierta, íbamos a cumplir un año. Y yo un día le dije a una amiga que no estaba levantando manes. Y por esa misma época empecé a salir de fiesta más de lo habitual y en las fiestas levantaba puras viejas”.

(Vea también: “Por cachos”: ‘La red’ confirma el final de noviazgo de cantantes y Mary Méndez dio sermón)

Para el polifacético actor la oportunidad de estar en esta relación se convirtió en la manera de hacerse preguntas sobre su sexualidad. “Camila Jurado era una niña inalcanzable, demasiado guapa y talentosa. Ella tenía novio y yo también tenía novio. Era mi amor platónico. No sé ni cómo fue que terminamos besándonos en un bar en Bogotá. Y de ahí empezamos a salir y duramos un año y medio de noviazgo”, contó.

Después de vivir por primera vez una relación con una mujer tras haberse considerado gay durante gran parte de su vida ahora piensa que no tiene sentido definirse en una categoría.

Lee También

“Estoy abierto a lo que pueda pasar, estoy tranquilo con eso. Ahora hay dolor porque yo sentía mucho amor por Camila, me cambió la vida y me hizo derrumbar todos los pilares que yo tenía, por creer en un amor libre que no tiene fronteras ni límites, pero muchas veces no se están alineados en los momentos que se desean. Y ya no estamos. Espero que no haya sido porque no cumplí”, concluyó Emmanuel, quien se encuentra grabando actualmente también la serie sobre la vida de Rigoberto Urán que prepara el Canal RCN.