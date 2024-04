Hace 14 años falleció la presentadora Lina Marulanda en Bogotá, y cada año su amigo Iván Lalinde cuenta nueva anécdotas de la conductora paisa que por mucho tiempo fue presentadora de la sección de entretenimiento de Caracol Televisión.

Lalinde, a través de su cuenta de Instagram, recordó a la presentadora con una fotografía nunca antes vista. Desde su cuarto contó:

“Hoy es 22 abril, es el aniversario de mi parcera Lina Marulanda, hace 14 años ya. Ese día si no estoy mal, creo que era un jueves y estaba ingresando a mi negocio ‘Sumo pontífice’ que era mi restaurante y ahí trabajaba todo el día, sobre todo en la mañana . La flaquita siempre en mi memoria, siento que siempre al lado mío”.

En otra de sus historias, el actor compartió una fotografía inédita en la que se observa a la presentadora mirando a la cámara, mientras una persona desconocida permanece de espaldas.

Lalinde y Marulanda se conocieron en 2003, los presentadores conectaron cuando trabajaron juntos en entretenimiento de Noticias Caracol y ambos tenían un gran cariño mutuo y personalidades similares.

Lina Marulanda murió el 22 a abril de 2010 en su apartamento en el norte de Bogotá. Un año después se descubrió la carta que le dejó a su hermana y su papá, según relató para la revista Cromos la hermana de la presentadora, Paulina Marulanda.

“Dejó una carta que me escribió a mí y al papá. Ella sí me mostró pero un pedacito y yo lloré esa noche y le pregunté: “¿Pero por qué escribes eso, mi vida?”. Y ella me dijo: “Porque yo los amo mucho y si en algún momento les hice algún daño, quiero pedirles perdón”.