El 22 de abril del año 2010, la farándula colombiana recibió una lamentable noticia. Lina Marulanda una de las presentadoras más reconocidas y queridas del momento falleció. Este hecho sorprendió a todos sus seguidores, amigos y familiares, principalmente, por las circunstancias en las que se dio: la joven se suicidó. Iván Lalinde, uno de sus grandes amigos fue uno de los más afectados.

Recientemente, el conductor de ‘Día a Día’ estuvo en entrevista con Tropicana en donde confesó que, luego de la muerte de la modelo, se pudo comunicar con ella.

Cabe recordar que el paisa pasó por momentos muy difíciles, no solo por el dolor que le generó la pérdida de su gran amiga, sino también por el remordimiento que sintió al no haber contestado la última llamada de la bella mujer.

¿Por qué Iván Lalinde no le contestó la última llamada a Lina?

En el diálogo con la emisora, Lalinde comentó que experimentó un gran sentimiento de culpa al enterarse del fallecimiento de Marulanda, ya que antes del inesperado hecho ella le envió varios mensajes y lo llamó. Sin embargo, él se encontraba muy molesto con ella pues le canceló una cita que había agendado para almorzar.

¿Qué fue lo que le dijo Lina Marulanda a Lalinde?

“Hay que pararle bolas a la gente que se siente triste (…) ella me llamó muchas veces, y estábamos los dos bravos (…) íbamos a almorzar ese miércoles y ella, por variar, me canceló y yo le dije: ‘agh, flaca, vos sos la cagada’ y me enchiché”, manifestó el antioqueño.

Y agregó: “es una cosa que uno se da martillo en la cabeza (…) años después de haber fallecido, Lina me manda un mensaje a través de un médium y me dice que la perdone”.

Inmediatamente Iván le respondió a Lina que no tenía nada que perdonarle. No obstante, la presentadora le dijo que sí pues él no tenía que “darse tan duro” porque no se despidió de ella.

Según el presentador, Marulanda le expresó que había sido su decisión irse, pero que estaba “muy bien”.

Finalmente, Iván Lalinde invitó a los que lo escuchen en la entrevista a poner mucho cuidado con quienes sufren de depresión. “Hay que oír (…) ya son 13 años, yo la siento tan presente”.

En medio de la entrevista, a Lalinde también le tocaron el tema de su pareja, que ¿por qué no la muestra?. A lo que respondió que prefiere tener en privado temas de su vida personal.

“A mí no me gusta, y me parece tan rico tener mi vida, y guardarla, y que haya misterio”, dijo el presentador.

Y concluyó: “Uno tiene que manejar la vida pública y vida privada: hay una línea delgadita que uno tiene que cuidar para poder seguir teniendo ese tesorito que se llama familia”.

