El presentador de ‘Día a día’, Iván Lalinde, es uno de los que más ha enganchado a los televidentes en los últimos años. Ha acompañado la televisión colombiana por medio de redes sociales ya por varios años y ha pasado por diferentes programas, entre los cuales está ‘El precio es correcto’. Frente a este concurso, el presentador reveló momentos vergonzosos que vivió durante su grabación.

‘El precio es correcto’ es un concurso de televisión producido y transmitido por Caracol Televisión que salió del aire en el año 2014. La transmisión en las tardes alegraba la vida de muchos hogares que veían a concursantes de todos los estratos sociales ganar premios millonarios por participar.

El presentador estuvo en Bravíssimo este lunes 21 de agosto, programa en el que reveló algunos de los momentos en los que más pena sintió mientras grababa el programa de concurso.

Iván Lalinde confundió a una mujer en plena grabación de ‘El precio es correcto’

Lalinde respondió a la pregunta de la presentadora Mónica Molano: ¿Cuál es el momento más vergonzoso que has vivido presentando algún programa de televisión?. Él decidió responder que han sido demasiados y que se le dificulta escoger uno.

“El día que se cayó el participante”, le dijo Marcelo Cezán para ayudarle a recordar. Sobre este momento él habló de que sintió mucha pena ajena, pero sí respondió sobre un momento que lo dejó mal parado y en el que deseó que se abriera un hueco en la tierra y lo tragara.

“Me pasó que llegué y le dije a una señora (menos mal era pregrabado) ‘¿cómo está? ¿cuántos meses tiene? ¿cuándo viene el bebé?’ y ella me respondió que no estaba embarazada. Yo casi me muero, quería que me tragara la tierra”, dijo el presentador.