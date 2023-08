La salud mental ha captado la atención de la opinión pública debido a que varias celebridades han dejado de hablar sin tabús sobre este tema. Iván Lalinde se sumo a la lista de figuras públicas colombianas que habló de su momento más angustiante de depresión y cómo logró salir de aquel estado.

El presentador de ‘Día a día’, programa de las mañanas de Caracol Televisión, estuvo como invitado en Bravíssimo durante este lunes 21 de agosto. En el programa contó detalles sobre la depresión por la que pasó y por la que dijo que incluso llegó a la paranoia.

Marcelo Cezán lo cuestionó en medio de la conversación: “Concreto, tres herramientas para superar la depresión. ¿Cómo lo hiciste?, ¿cómo la superaste?”. El presentar contestó y dio las claves:

“Darme tiempo para mí. Yo tuve una época en la que dije que no iba a ser capaz porque sentía como mucho bombardeo externo. Empecé a sentir paranoia que no es normal, sentía que nadie era verdadero, que todo era una mentira, que nada me valía, todo lo veía como en gris, nada me emocionaba y yo dije ‘este no soy yo’“, dijo en el programa matutino de CityTV.

Las claves de Iván Lalinde para salir de la depresión

El presentador señaló que lo primero para salir de un episodio emocional profundo es “alzar la mano”. “Es decir ‘no la estoy pasando chévere’. Es como cuando te estás ahogando, alzas la mano y dices ‘esto no está bien’“, dijo.

“Yo dije necesito un alto y me fui para Nuquí, en donde cogí mi libro de cabecera y me lo despedacé. Estuve allí consintiéndome con animales, mar y playa”, contó.

Como segunda clave, Lalinde dijo que la alimentación es importante. “Cambié mucho el tema de la alimentación porque estaba comiendo muchas porquerías. La alimentación afecta mucho porque es que es la máquina de tu cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro carro”, dijo.

Pero además, el presentador contó que fue a una terapia en donde le dieron consejos para alimentarse bien y manejar los niveles de cortisol en el cuerpo, lo cual le sirvió bastante. “Es inmediato como cambia el cuerpo, la piel, el espíritu”, concluyó