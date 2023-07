Agmeth Escaf, congresista de la República y presidente de la Comisión Séptima, habló con Eva Rey sobre su trayectoria política y las críticas que ha recibido por incursionar en el legislativo, luego de ser un figura de la televisión colombiana.

En el diálogo con la periodista española, el representante a la Cámara por el la circunscripción de Atlántico se refirió a su relación con Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, así como a los conflictos que ha tenido con algunos colegas como Iván Lalinde.

Y es que cabe recordar que Lalinde, actual presentador de ‘Día a día’, semanas atrás, en el programa’ Desnúdate con Eva’, indicó que era muy amigo de Escaf, pero que después de que el ahora congresista hablara mal de Caracol Televisión, decidieron romper todo lazo de amistad.

Agmeth Escaf responde las críticas de Iván Lalinde

Así las cosas, en conversación con Eva Rey, el político explicó que los comentarios de sus compañeros nunca lo han afectado, puesto que, según él, siempre luchó por los derechos del gremio.

“De parte de mi gremio no recibí apoyo cuando hice mi lucha por los derechos laborales… Cuando mis compañeros me echan vainas, digo: por qué siguen insistiendo, por qué están fuera de foco, el foco no soy yo, el foco es la dignidad de nuestro gremio”, dijo en primer lugar Escaf.

De hecho, el otrora presentador de ‘Bravissimo’ y ‘Día a día’ le sacó los ‘trapitos’ al sol a su examigo Lalinde, a quien señaló por “defender al jefe que a él lo maltrataba”

“Iván estuvo aquí y me echó vainas por el tema de Caracol TV. Le contesté porque me sigue pareciendo que uno debe tener claro que su dignidad no puede ser pisoteada por ningún jefe. Recuerdo que ese jefe que él tanto defiende, fue el jefe que me maltrató a mí”, precisó.

Y añadió: “Con Iván no voy a discutir el asunto más, porque lo de Iván ya es sentencia. Eso ya es caso juzgado. Él no me habla ni me saluda desde el principio”.

Finalmente, en cuanto a los reclamos que le hizo el actor Julián Román sobre si tiene las capacidades para ser legislador, Escaf respondió que solo el tiempo será el encargado de decir si fue o no una buena decisión.

“El tiempo le dará la razón a él o a mí sobre si lo he hecho bien o no lo he hecho bien… Aprovecho para invitarlos a que vengan y nos sumemos, porque al final de cuentas estamos defendiendo lo mismo”, concluyó.