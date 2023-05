Carlos Vargas estuvo como invitado en el programa de Internet de la periodista española y fue allí en donde hizo varias confesiones sobre su vida íntima, trabajo y gustos que pocos conocían.

Por ejemplo, fue en este espacio en el que indicó que le gustan los hombres uniformados, como del Ejército, argumentado que “llegan a su casa como si nada”.

Carlos Vargas prefiere a Iván Lalinde que a Agmeth Escaf

Justamente, en el diálogo con Eva Rey, el presentador de entrenamiento se sometió a una serie de preguntas rápidas en donde lo pusieron a escoger entre dos personalidades de diferentes sectores, como, por ejemplo, entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro, a lo cual respondió que prefiere al actual presidente ya que votó por él.

Si embargo, una de las preguntas que llamó la atención fue cuando Eva Rey puso sobre la mesa a “Iván Lalinde o Agmeth Escaf”, teniendo en cuenta las recientes declaraciones del presentador de ‘Día a día’ en las que reveló por qué no tolera al hoy representante a la Cámara.

Vargas, contundente con su respuesta, no dudó en mencionar que prefiere a Iván Lalinde, con quien sostiene una gran amistad.

“No, Ivancho, Ivancho, Ivancho por encima de todos”, dijo el presentador de ‘La Red’.





Cabe recordar que Iván Lalinde también pasó por ‘Desnúdate con Eva’ y fue allí en donde explicó que no pasa a Agmeth Escaf por la forma en que atacó a Caracol Televisión.

“La verdad, a Agmeth lo quise mucho y fuimos buenos amigos, pero tuvo algo que me desinfló muchísimo y a él se le olvidó. Cuando él empezó a hablar mal de Caracol como empresa, yo no soporté eso. Eso no se hace”, dijo en aquel entonces.