Este domingo a las 7:00 p.m., se estrena la entrevista que Eva Rey le hizo a Iván Lalinde, que se podrá ver en YouTube. Sin embargo, en su perfil en TikTok, la periodista española compartió un par de clips con adelantos de lo que se verá en su conversación con el famoso.

Por ejemplo, la comunicadora compartió un video en el que el presentador de ‘Día a día’ explicó por qué no habla públicamente sobre su orientación.

(Vea también: Iván Lalinde se paró duro por Carolina Cruz: señaló a “dizque amigas” por lío de explantación)

Iván Lalinde dice por qué dejó de ser amigo de Agmeth Escaf

Este domingo, se conoció otro adelanto de la entrevista en el que Eva Rey le propuso a Lalinde que escogiera entre dos opciones. En una pregunta, ella le pide que elija entre Carlos Calero y Agmeth Escaf, quienes fueron compañeros de Lalinde en algún momento de su carrera profesional. “Carlos Calero, pero con toda. Mejor dicho: de cabeza”, acotó.

Iván, quien recordó hace poco a su amiga Lina Marulanda, respondió de manera contundente que prefería a Calero, e hizo mucho énfasis en eso, dando a entender que Escaf no era de su agrado. Acto seguido, el presentador dio las razones por las que dejó de ser amigo del ahora congresista.

“La verdad, a Agmeth lo quise mucho y fuimos buenos amigos, pero tuvo algo que me desinfló muchísimo y a él se le olvidó. Cuando él empezó a hablar mal de Caracol como empresa, yo no soporté eso. Eso no se hace”, explicó Lalinde.

(Lea también: Iván Lalinde se quebró en ‘Día a día’ por conmovedora historia de esposa de D’Alessandro)

Con eso, el famoso hizo referencia a aquel momento en el que Escaf despotricó públicamente del canal de televisión. Tal situación no le gustó para nada a Lalinde, quien exaltó el buen trato de ese medio de comunicación para con sus empleados.

“Yo viví situaciones con ‘Bernie’, mi compañero de ‘El precio es correcto’, que tuvo una enfermedad terminal durísima y estuvo meses en la clínica. Caracol siempre estuvo pendiente, le pagó su sueldo así no fuera un empleado de nómina, le pagó su sueldo porque sabía que la familia lo necesitaba”, agregó.

Por último, Lalinde también dejó en evidencia que no le gustó una actitud que tuvo Escaf con él. “Agmeth salió a decir cosas que no eran ciertas y no me parece. Alguna vez empezó a compartir cosas contra mí. Yo dije: ‘¿Ese es el amigo?'”, concluyó.

A continuación, el adelanto de la entrevista en el que Iván cuenta por qué dejó de ser amigo de Escaf: