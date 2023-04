Pese a que han pasado varias semanas desde que se dio la controversia por las declaraciones de Carolina Cruz sobre la explantación de prótesis, el tema sigue sonando en varios escenarios y personas cercanas a la presentadora la defienden.

(Lea también: [Video] Iván Lalinde sorprende con sarcástica respuesta de noviazgo con Carolina Cruz)

Es el caso de Iván Lalinde, su amigo inseparable con el que comparte set en ‘Día a Día’, quien en una entrevista con Eva Rey no dejó títere con cabeza.

El comunicador se despachó contra las personas que señalaron a Cruz por manifestar lo que pensaba sobre la explantación de prótesis y se aventuró a decir que muchos ni siquiera vieron la entrevista completa e ignoraron mucho del contexto que rodeó dichas declaraciones.

“Me parece que es tan fácil juzgar y tan fácil aniquilar […] y me da una piedra y —con todo el respeto— me da una put… de las dizque ‘amigas’ de ‘Caro’ que salen a montarse en esa ola de las redes sociales a comentar y opinar”, dijo en el diálogo con la española.

Para Lalinde, es inconcebible que le hayan caído así a su amiga, de quién se especuló que había cerrado sus redes sociales por ese escándalo.

Estas son las palabras del presentador:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Desnúdate con Eva Rey🎬 (@des_coneva)

Lee También

Iván Lalinde, les manda durísimo mensaje a los que atacaron a Carolina Cruz

En el adelanto de la entrevista que dejó ver Eva Rey, el presentador condenó que muchos criticaran a la exreina de belleza con solo leer los titulares de prensa.

“Lo que le hicieron a ‘Caro’ me parece una canallada”, sostuvo.

No obstante, no hay mal que por bien no venga, y en ese sentido Iván Lalinde dejó ver que esa crisis hizo las veces de filtro de personas.

“Yo le decía a ‘Caro’: qué dicha, porque ahora te da cuenta de los pedazos de hijuep… que tenías al lado. Uy, ¡qué felicidad!”, remató.

Pese a la compleja situación, Carolina Cruz respondió en su momento y aseguró que estaba acostumbrada a ese tipo de señalamientos.