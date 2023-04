Sin lugar a dudas, el paisa es una de las caras más reconocidas del país y aunque es una figura pública no suele tocar temas que tengan que ver con su vida privada.

Lalinde, quien fue enfático en defender a su amiga Carolina Cruz por sus polémicas declaraciones sobre la explantación, estuvo como invitado en el programa de la española Eva Rey y allí dejó al descubierto varios secretos de su vida privada.

Cuál es la razón por la que Iván Lalinde no habla de su orientación

La periodista le preguntó acerca de su orientación e indagó si eso le supuso algún problema en su momento. Lalinde comentó que le parece “ridículo hablar del tema que es tan íntimo”.

El paisa continúo con su respuesta afirmando: “Nunca he dicho no, nunca he dicho sí”, para después responder tajantemente a quienes lo critican y le cuestionan sobre su vida íntima, acerca de la importancia que tiene para ellos saber con quién sostenga una relación.

Pero ahí no terminó su defensa acerca de la protección de su vida personal. Iván Lalinde. El tema también le dio para expresar:

“Nunca he negado nada en mi vida. Desde que mi papá y mamá supieran, ahí ya me importó todo cinco”, comentó el presentador.

Eva Rey le lanzó una pregunta que le llegó a su entrevistado directo al corazón y fue acerca de qué le dijo su mamá en el momento en que supo sobre su inclinación.

Visiblemente afectado, el paisa reconoció: “como 20 días me dejó de hablar”, mientras se le quebró la voz, lo que dejó ver que la muerte de su madre es el capitulo más duro que ha enfrentado en su vida.