Aunque está alejado de la política, Enrique Peñalosa suele dar sus opiniones sobre lo que está pasando en el país; sobre todo, de los temas que afectan a la ciudad que dirigió en dos ocasiones (1998-2001 y 2016-2020).

Entre los temas que trató en un diálogo con la periodista española Eva Rey, criticó algunas decisiones de Claudia López, pero también de la administración de Gustavo Petro, hoy jefe de Estado.

Enrique Peñalosa quiere debatir con Gustavo Petro sobre Bogotá

Fue precisamente en el mandatario en lo que se centró gran parte de la conversación, pues la periodista le consultó sobre la imagen que tienen los ciudadanos de ambos, y él dijo haber trabajado más por los sectores que tradicionalmente Petro defiende en sus discursos:

“Yo creo que tengo una vida más austera. Hice mucho más por los ciudadanos más necesitados y conozco mucho más los barrios más pobres de Bogotá; también hice mucho más trabajo en esos barrios”.

Pero su respuesta no quedó allí y confesó que le gustaría tener esa discusión frente a frente con Petro, al mostrarse convencido de que su gestión fue mejor y abarcó a más zonas de la capital:

“Me encantaría, y es como mi fantasía, tener un debate con Petro a ver quién es el que conoce los barrios. Ambos fuimos alcaldes, a ver quién conoce esos barrios mejor. Dónde quedan, cómo se llega, qué problemas hay, qué hicimos para legalizarlos, para llevarles el alcantarillado, el acueducto, los pavimentos, los colegios. Simplemente quién los conoce más, para comenzar. Le aseguro que si hiciéramos un quiz, en el 90 % de las cosas él ni tendría ni idea de qué se está hablando”.

Y es que en sus respuestas mostró que tiene varias diferencias con el presidente, porque considera que la gente se imagina caricaturas de las personas que generalmente son equivocadas.

Peñalosa dijo que muchos lo ven como “oligarca esclavista”, pero que no saben que él se dedicó a diferentes oficios de construcción en limpieza en muchos establecimientos mientras hizo sus posgrados fuera del país.

“Petro se siente muy valiente porque estuvo en la guerrilla cuando joven y en cambio yo en mi juventud hice cosas, que no era de guerrillero ni nada, pero yo trabajé muchos años muy vaciado en el exterior. […] Hice muchas cosas, pero la gente tiene caricaturas”.

Mientras que de la actual alcaldesa de Bogotá dijo, por ejemplo, que “le ha hecho un daño grandísimo a la ciudad matando ciudad Río, matando el sendero de las mariposas y el parque Tominé. Un parque con más de 50 kilómetros de ciclorruta al rededor del embalse”. Para él, ella ha afectado la necesidad que tienen los bogotanos de tener contacto con la naturaleza.

Sobre ella, recordó: “Claudia López llegó y mató el proyecto. A mí me lo dijo desde que hicimos el empalme… que no, que la gente qué va a ir tan lejos, gasta mucha gasolina. Ella sí puede ir donde quiera, pero los otros que no vayan tan lejos”.