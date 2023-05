A principios de marzo, la exesposa de Nicolás Petro sorprendió a la opinión pública al asegurar que el hijo del mandatario llegó a recibir pagos dudosos que ascienden a los 600 millones de pesos.

Desde ese momento, y luego de que el propio mandatario pidiera investigar a su hijo, el diputado del Atlántico hace parte de una investigación en su contra por un presunto lavado de activos, de la que pidió se le asignara a un fiscal independiente luego de lo sucedido entre su padre y el fiscal Francisco Barbosa.

Pese a que ya han pasado varias semanas del escándalo, Enrique Peñalosa se refirió al tema en las últimas horas y explicó por qué sus hijos no se verían involucrados en algo así.

Qué dijo Enrique Peñalosa sobre caso de Nicolás Petro

El exalcalde de Bogotá estuvo en el programa de Eva Rey junto a su hijo Martín Enrique y ambos hablaron de diferentes temas (la entrevista se publicó este miércoles). En un momento, la presentadora española le preguntó al joven si en alguna oportunidad se vería involucrado en un caso similar o si ya le ha pasado.

“A mí no. No se me hace muy normal que alguien que de la nada salga con más de 1.000 millones de pesos y [digan que] no saben de dónde salieron, siendo un diputado del Atlántico, no sé…”, contestó Martín Enrique.

Rey se dirigió inmediatamente al exalcalde y le preguntó cuál hubiera sido su reacción en caso de que su hijo se hubiera visto envuelto en algo así.

“Jamás mi hijo habría hecho algo así, jamás. En todo sentido es una educación distinta y un mundo distinto. Acá no nos interesa el dinero, ni los lujos, ni las joyas que compran, nada de eso. Acá andamos en otro paseo”, dijo Peñalosa.

Pero allí no quedó todo, pues el exmandatario de la capital aseguró que en su familia el dinero no es una prioridad, ya que gastan con moderación.

“Somos una familia muy austera. Acá lo que nos gusta es salir a la calle, hacer ejercicio, salir a caminar a las montañas”, explicó Peñalosa.

Por último, el exalcalde no quiso entrar en más detalles y prefirió dejarles el tema a las autoridades para que sean ellas las que tengan la última palabra.

“Yo no he hecho un solo comentario sobre el caso del hijo de Petro. Que la justicia decida”, concluyó.