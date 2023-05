Semanas atrás los fanáticos del cine independiente y de vanguardia recibieron con tristeza la noticia del cierre de Cinema Paraíso, una sala ubicada en la calle 120a #5-69 que era el sitio ideal para disfrutar de las películas que no proyectan las grandes compañías del país.

Los propietarios de este querido negocio anunciaron que, luego de haber operado por más de 20 años en la localidad de Usaquén, cerrarían sus puertas a partir del primero de mayo. Sin embargo, no entregaron mayores detalles de la radical decisión.

Ante la incógnita, Federico Mejía, director de Cinema Paraíso y Babilla Cine, respondió en HJCK que el motivo del cierre atiende a problemas con el arriendo del lugar, ya que les estaban cobrando una cifra de dinero, a su juicio, exagerada.

“La decisión de cerrar la sala en Usaquén no corresponde a los resultados del cine, porque funcionaba muy bien, pero no estábamos de acuerdo con la especulación inmobiliaria a la que estábamos sometidos, porque después de la pandemia, si bien los cines sufrieron también lo hicieron los propietarios de los inmuebles y pareciera que los únicos que teníamos que soportar las consecuencias éramos los arrendatarios. Nosotros teníamos que pagar unos valores inauditos mientras que para ellos todo seguía valiendo lo mismo, o sea a nosotros nos iba mal pero a ellos les seguía yendo bien”, precisó Mejía.

De acuerdo con el empresario, apagar sus proyectores atiende exclusivamente a su desacuerdo con la especulación inmobiliaria, “sobre todo en una zona que se ha deteriorado y en donde el metro cuadrado no vale lo que los propietarios piensan que vale, no queríamos pagar un arriendo que no corresponde a la realidad”, agregó.

Cinema Paraíso reabriría en Bogotá, según dueño

“Para nosotros también ha llegado la hora de iniciar otras búsquedas, otro espacio donde, seguramente, la luz volverá a brillar con intensidad”, decía el comunicado en el que se anunciaba el cierre. En línea con ese mensaje, Mejía anunció que Cinema Paraíso podría reabrir.

El empresario comentó en el citado medio que la sala volverá a abrir sus puertas en algún otro lugar de la capital del país. Su idea es que la marca no se acabe y por eso está buscando otro sitio para seguir ofreciendo cine independiente.