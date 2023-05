Esta semana se conoció que la multinacional alemana estaría pensando en regalar o destruir gran parte de la a mercancía de ‘Yeezy’ que no ha vendido, avaluada en unos 1.300 millones de dólares.

(Vea también: Adidas, Forever 21, Koaj y otras marcas tienen problema en Colombia: hay preocupación)

Esto se dio a raíz de la ruptura de la colaboración que tenían con el rapero Kanye West, cuyas relaciones comerciales se terminaron luego de que el artista publicara en sus redes una serie de comentarios antisemitas.

Pero la tranquilidad para los fanáticos de ese tipo de zapatillas llegó en las últimas horas gracias a un anuncio que hizo Bjorn Gulden, director ejecutivo de la marca, quien aseguró que la destrucción de la mercancía finalmente no es un posibilidad.

Lee También

De acuerdo con lo recogido por CNN, el ejecutivo decidió que dicha mercancía tampoco será regalada en regiones afectadas por la guerra y desastres naturales, ya que, por el elevado costo de los tenis, es muy probable que sean revendidos.

(Vea también: Adidas sufre por divorcio con Kanye West: nueva calificación negativa afecta sus deudas)

Por tal motivo, desde la compañía alemana se tomó la decisión de vender nuevamente la línea de calzado, con la diferencia de que el dinero recogido en ventas será destinado para beneficiar y apoyar organizaciones sociales, mencionó la cadena de televisión.

Acá, algunos de los modelos que saldrían a la venta:

Yeezy 2023 Models

Possible models that will go on sale. pic.twitter.com/Of1peCW6Po

— YE²⁴ yefanatics (@yefanatics) May 12, 2023