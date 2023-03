Las importaciones de algunas de las principales marcas de ropa en Colombia se bajaron de forma preocupante. Así lo evidencia un estudio publicado por la revista Mall & Retail denominado ‘El mapa de importaciones de ropa y confección 2023’, que detalla cuáles fueron las referencias que más cayeron en compras desde el exterior.

Según el informe, en enero pasado las importaciones de ropa de Adidas cayeron un 51,2%, seguida por la marca Estudio de Moda (47,1 %), Forever 21 (44,1 %), Koaj (36,2 %) y Gef Punto Blanco (35,1 %), una situación que ese medio asocia con el nuevo arancel del 40 % ad valorem que se aplica a las importaciones de confecciones, desde este 2023.

Uno de los puntos más llamativos del estudio es que no ha dado frutos la intención del Gobierno para que, con la entrada en vigencia de la norma, se reduzcan las compras de ropa de marcas importadas y, a su vez, se estimule la producción nacional. Los colombianos siguen optando por comprar mucha ropa importada, pero la oferta de esta es más baja a juzgar por las importaciones.

“Para algunos expertos, la nueva política no tendrá efectos inmediatos que se muestran en los resultados de enero, por cuanto no es fácil cambiar una operación logística y comercial de un día para otro”, dice el informe.

Falabella, H&M y Zara son las más importadas

En contraste con las bajas importaciones de Adidas, Forever 21 y otras mencionadas, las marcas que más llegaron desde el exterior en el inicio del año fueron las de Falabella, con US$ 6,5 millones de inversión (53,5 %); luego H&M, con US $ 4,7 millones; y Zara, con importaciones de US$ 4,4 millones.

Vale recordar que el sector de las confecciones vive un sacudón desde hace varios meses por cuenta del decreto que firmó Gustavo Petro a finales de 2022 y que establece un mayor arancel para las importaciones. Según el Gobierno, con esto se aumentarán las ventas de las prendas de producción colombiana.

Los mayores precios son aplicados a prendas como abrigos, chaquetas, trajes, sacos, pantalones, shorts, camisas, blusas y ropa interior, entre otros. Como era de esperarse, el arancel del 40 % es aplicado al precio final de las prendas que compran los colombianos.