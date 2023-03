La Federación Colombiana de Fútbol, anunció la nueva indumentaria con la que la Selección Colombia Femenina disputará el Mundial de Nueva Zelanda y Australia, un uniforme único, hecho exclusivamente para el equipo femenino.

Catalina Usme, capitana y referente del equipo nacional mencionó que el diseño además de ser hermoso y moderno, cuenta con una tecnología que lo hace liviano. El diseño fue inspirado en los colores de Caño Cristales.

Rakesh Joshi, director de mercadeo de Adidas Colombia, mencionó que la entidad sigue engrandeciendo el fútbol femenino colombiano. “En esta oportunidad estamos seguros de que nuestras jugadoras nos representarán de una manera muy digna y es por eso que nos enorgullece presentar esta camiseta exclusiva de cara a la próxima cita mundialista”.

Ramón Jesurum, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, sostuvo por su parte que “todas nuestras selecciones son igual de importantes y por eso que adidas, diseñe una camiseta exclusiva para la copa mundial de femenina de la FIFA nos llena de felicidad y estoy seguro que las jugadoras se sentirán muy identificadas con esta nueva indumentaria”.

Otra de las referentes del equipo nacional, la vallecaucana Linda Caicedo, quien está en el Real Madrid, mencionó que “estamos muy orgullosas de poder portar una nueva camiseta hecha exclusivamente para nosotras. También nos genera mucha ilusión poder hacer historia con esta nueva indumentaria en el mundial y poder llevar alegría al pueblo colombiano y al fútbol femenino. Personalmente considero que tiene un diseño único en el cual nos vemos representadas todas nosotras”.

Este nuevo diseño, cuenta con tecnología Heat.Dry para mantener a las jugadoras frescas y secas en la cancha. Asimismo, la camiseta es fabricada en Colombia y está hecha de materiales 100% reciclados.

— adidas Football (@adidasfootball) March 23, 2023