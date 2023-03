La actual jugadora de la Sampdoria de Italia volvió a referirse al veto que, desde hace años, la mantiene alejada de la ‘tricolor’. La volante aseguró que para ella ha sido un duelo no poder competir con la casaca amarilla.

Yoreli Rincón habló con Q’Hubo sobre su ausencia en la Selección Colombia Femenina y lamentó la falta de apoyo en su caso, haciendo énfasis en que después de sufrir el supuesto veto sus compañeras no la defendieron.

“Esto pasa porque no hay una unión de grupo. En el momento que yo alcé la voz se prometió un apoyo y cuando a mí me vetaron, no hubo alguien que alzara la voz y dijera que estaban recibiendo los beneficios por alguien que alzó la voz”, explicó la mediocampista.