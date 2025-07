A partir del próximo sábado 5 de julio y hasta el 27 del mismo mes, el territorio francés se vestirá de gala para recibir a los mejores ciclistas del mundo, quienes competirán durante 21 jornadas para saber quién se viste con el ‘maillot’ amarillo de campeón.

De hecho, ya hay algunos favoritos para quedarse con el título, como por ejemplo Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y el mismo Primoz Roglic, quienes están en un gran nivel y lucharán por conseguir los mejores resultados.

Por parte de los colombianos, hay que destacar que solo serán cuatro representantes, quienes más que luchar por la clasificación general, buscarán victorias de etapas y acompañar a sus líderes para que se logren los triunfos.

El colombiano que luchará por la clasificación general es Santiago Buitrago, ya que es el líder del Bahrain Victorious y luego de sus buenos resultados en los años anteriores, buscará consolidarse en el pelotón mundial.

Por su parte, habrá dos colombianos en el XDS Astana Team, que quiere posicionar a Davide Ballerini lo mejor posible. Los dos colombianos serán Harold Tejada, que hizo un gran papel en la Critérium del Dauphiné, y Sergio Higuita, quien debuta en una grande con el equipo de Kazajistán.

🇫🇷 ROSTER: @LeTour

Our 8 for this July:

🇮🇹 @ballero_94

🇳🇱 @ceesbol1995

🇫🇷 Clément Champoussin

🇰🇿 Yevgeniy Fedorov

🇨🇴 @HiguitSergio

🇳🇱 @MikeTeunissen

🇨🇴 @haroldtejada1

🇮🇹 @simovelasco #TDF2025 #XDSAstanaTeam pic.twitter.com/nxtv5F9RQ4

— XDS Astana Team (@XDSAstanaTeam) July 1, 2025