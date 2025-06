La confusión se originó a raíz de unas declaraciones de su representante, Luisa Fernanda Ríos, quien afirmó inicialmente que Nairo Quintana planeaba finalizar su carrera deportiva el próximo año, con una gran celebración de despedida, que no se limitaría al Gran Fondo que él mismo organiza en su natal Boyacá, sino que homenajearía su trayectoria y los grandes triunfos que ha aportado a Colombia.

(Vea también: Ciclismo colombiano, de nuevo en líos: deportista fue sancionado por caso de dopaje)

Pero luego, ella misma aclaró que el mensaje fue tergiversado y que en realidad Quintana no había establecido una fecha precisa para su retiro. Incluso, reiteró que Nairo tiene contrato con Movistar hasta 2026 y la decisión aún no está tomada.

Ante el revuelo causado, fue el mismo Nairo Quintana el que intervino para poner fin a las especulaciones. En una rueda de prensa previa a su Gran Fondo en Boyacá, negó categóricamente los rumores de pronta retirada.

“No he dicho nunca cuándo me voy a retirar. Como cuando mi mamá me decía: ‘Mijo, tiene que ordeñar la vaca hasta que ya no dé leche’, hasta allá vamos a llegar”, dijo el pedalista.