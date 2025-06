Nairo Quintana es uno de los ciclistas más importantes del país y de todo el continente, pues con sus victorias en el Giro de Italia y la Vuelta a España marcó una época muy importante, la cual muchos recuerdan con cariño.

(Ver también: Fortuna de Nairo Quintana, entre sus casas y negocios, por fuera del ciclismo profesional)

De hecho, pese a que estuvo un año por fuera de competencia, hoy por hoy sigue fuerte en el pelotón y recientemente terminó su cuarto Giro de Italia, lo que demuestra que se mantiene vigente y que todavía tiene mucho pedal que dar.

Ahora, justamente ese año que estuvo por fuera aprovechó para meterse más en el mundo de los negocios, abriendo incluso un restaurante muy interesante en el norte de la ciudad llamado El Parche de Nairo, en el que esperaba que los ciclistas que iban para la Sabana pararan, se tomaran algo y siguieran con su ruta.

Lee También

Qué pasó con El Parche de Nairo

Sin embargo, ese restaurante no logró mucha clientela y, al menos por ahora, todo indica que cerró sus puertas, ya que al pasar por esa zona de la ciudad, los clientes han notado que están armando otro restaurante en ese mismo lugar.

Es más, dicho restaurante se llama Los Torres y queda ubicado justo en ese mismo establecimiento en el que estaba el negocio del ciclista boyacense.

Así se ve ese sitio actualmente:

Ahora, al revisar las redes sociales, El Parche de Nairo no ha confirmado que cerró sus puertas, pues hace 30 semanas no sube ninguna publicación, pero según lo que se ve en el sitio, todo indica que no seguirá funcionando allí.

Por lo pronto, queda esperar si Nairo o alguien de su equipo sale a aclarar si definitivamente no seguirá o se ubicará en otro sitio más estratégico.

(Ver también: Líder del Giro de Italia cumplió sueño que tenía con Nairo Quintana: emotivo momento)

Cuáles son los negocios de Nairo Quintana

Ahora, este no es el único emprendimiento que tenía el deportista, pues además de este restaurante tiene:

Café 9.30, Concept Store y Plenilunio (Madrid): negocio que vende la experiencia del café y el ciclismo en Colombia y en Madrid, España .

negocio que vende la experiencia del café y el ciclismo en y en . Tienda Nairo: productos para mejorar el rendimiento de los ciclistas.

productos para mejorar el rendimiento de los ciclistas. Gran Fondo Nairo Quintana: evento de ciclismo a nivel nacional e internacional.

evento de ciclismo a nivel nacional e internacional. Café Nairo: productor y distribuidor de café.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 9.30 Take A Break (@9.30takeabreak)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.