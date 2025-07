Tesla, la compañía líder en vehículos eléctricos, dio un paso audaz fuera de su industria automotriz con la apertura de su primer restaurante, el Tesla Diner, el cual entró en funcionamiento el pasado 21 de julio en el bulevar Santa Mónica, Hollywood, en Los Ángeles, California.

Pero el establecimiento no es solo un lugar para comer, sino una experiencia innovadora que combina tecnología, entretenimiento y gastronomía en un formato que refleja la visión futurista de Elon Musk.

El Tesla Diner se inspira en los clásicos restaurantes estadounidenses de los años 50, pero con un giro moderno que lo convierte en un espacio único. Su diseño retrofuturista incluye neones brillantes, bandejas metálicas para servir los platos y una terraza en la azotea conocida como ‘Skypad’, que ofrece vistas a las dos pantallas LED gigantes de 20 metros instaladas en el lugar.

Características del nuevo restaurante de Tesla

El establecimiento opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y está equipado con 80 estaciones de supercargadores V4, lo que lo convierte en el mayor centro urbano de carga de Tesla hasta la fecha.

Esta infraestructura permite a los conductores de vehículos eléctricos cargar mientras disfrutan de una comida, integrando la funcionalidad práctica con la experiencia de entretenimiento.

We have entertainment, too – movies & special features playing on 2 megascreens Come dine & hang out on our Skypad…or cozy up in your Tesla & watch via the Tesla Diner app (where you'll find the movie schedule, too) pic.twitter.com/ATd6t98esh — Tesla (@Tesla) July 22, 2025

El restaurante permite a los clientes hacer pedidos directamente desde la pantalla táctil de sus vehículos Tesla, con la opción de que la comida sea entregada directamente al coche.

Respecto al menú, está diseñado para evocar la nostalgia de los restaurante tradicionales, ofreciendo platos clásicos de la cocina estadounidense. Entre las opciones se encuentran:

Desayunos

Sándwich de huevo: 12 dólares (unos 48.800 pesos colombianos al cambio actual).

Yogur griego con frutas: 9 dólares (unos 36.600 pesos).

Tacos: 11 dólares (44.700 pesos).

Hamburguesas y sándwiches

Hamburguesa Tesla: 13.5 dólares (unos 54.900 pesos).

Hot Dog: 13 dólares (unos 52.800 pesos).

Sándwich de queso: 9 dólares (unos 36.600 pesos).

Menú infantil y entradas

Hamburguesa con papas fritas: 13 dólares (unos 52.800 pesos).

Papas fritas con salsa de tomate: 4 dólares (unos 16.200 pesos).

Chili de Wagyu (carne de res): 8 dólares (unos 32.500).

Bebidas

Té helado: 4 dólares.

Latte: 6 dólares.

Capuchino: 5.5 dólares.

Expreso: 4 dólares.

Café Frío: 4.5 dólares.

Acá, una foto del menú:

So every item on the Tesla Diner menu loses money? This is Los Angeles right. pic.twitter.com/4JaIWBWfNQ — Consensus Media (@ConsensusGurus) July 22, 2025

¿Es caro comer en el restaurante Tesla en comparación con cadenas grandes?

Tesla vs. McDonald’s

Hamburguesas: una Big Mac cuesta alrededor de 5.99 a 7.99 dólares en Los Ángeles, mientras que hamburguesas más básicas como la McDouble están en 2.99 a 4.99 dólares.

Pollo frito: un combo de Chicken McNuggets (10 piezas) ronda los 6.99 a 9.99 dólares.

Batidos: un batido pequeño o mediano cuesta entre 3.29 y 4.99 dólares.

Papas fritas: una porción mediana está entre 2.99 y 4.49 dólares.

Los precios de McDonald’s son generalmente más bajos, especialmente para opciones básicas, pero los combos completos se acercan al rango medio-alto del Tesla Diner (8-12 dólares).

Tesla vs. KFC

Pollo frito: un combo de pollo frito (2-3 piezas con acompañamientos) cuesta entre 7.99 y 10.99 dólares.

Sándwiches de pollo: el KFC Chicken Sandwich está en 5.99 a 7.99 dólares, y un combo con papas y bebida ronda los 9 a 12 dólares.

Acompañamientos: las papas fritas o puré de papa cuestan entre 2.99 y 4.99 dólares.

KFC tiene precios competitivos, especialmente en combos de pollo, que están en un rango similar al del Tesla Diner (8-12 dólares), aunque las opciones individuales (como acompañamientos) son más baratas.

Tesla vs. Burger King

Hamburguesas: una Whopper cuesta entre 6.49 y 8.99 dólares, mientras que opciones más básicas como una hamburguesa con queso están en 3.99 a 5.99 dólares.

Pollo frito: un combo de nuggets (8 piezas) está entre 4.99 y 7.99 dólares.

Batidos: entre 3.49 y 5.49 dólares.

Papas fritas: una porción mediana cuesta entre 2.99 y 4.49 dólares.

Burger King tiene precios similares a McDonald’s, con combos que se alinean con el rango medio-alto del Tesla Diner.

