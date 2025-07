Este miércoles 9 de julio, xAI, la empresa de inteligencia artificial fundada por Elon Musk, lanzó oficialmente Grok 4, su modelo de IA más avanzado hasta la fecha.

Este hito, anunciado a través de una transmisión en vivo en la cuenta oficial de xAI en la red social X, marca un nuevo capítulo en la carrera por liderar la innovación en inteligencia artificial.

Grok 4 promete superar a competidores como GPT-5, Claude 4 y Gemini 2.5, con mejoras significativas en razonamiento, capacidades de programación y una interfaz de voz renovada, todo respaldado por la supercomputadora Colossus en Memphis, según recogió Bloomberg Línea.

Sin embargo, el lanzamiento no estuvo exento de controversia debido a problemas previos con Grok 3, lo que llevó a xAI a implementar medidas más estrictas de moderación de contenido.

Grok 4 is the first time, in my experience, that an AI has been able to solve difficult, real-world engineering questions where the answers cannot be found anywhere on the Internet or in books.

And it will get much better.

— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2025